Комендантский час из-за беспорядков введен в Нью-Йорке и сохраняется еще почти в 40 городах США

В крупнейшем мегаполисе запретили выходить на улицу с 23 часов понедельника до 5 часов вторника. В Вашингтоне ограничения ввели на два дня. Случаи вандализма и мародерства президент Дональд Трамп назвал актами внутреннего терроризма и заявил о готовности ввести в города войска. Протесты и беспорядки начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими.
2020-06-02T04:16:00+03:00
2020-06-02T04:16:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2653124-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:16, 02 июня 2020
Загрузка комментариев...