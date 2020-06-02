Комендантский час из-за беспорядков введен в Нью-Йорке и сохраняется еще почти в 40 городах США

В крупнейшем мегаполисе запретили выходить на улицу с 23 часов понедельника до 5 часов вторника. В Вашингтоне ограничения ввели на два дня. Случаи вандализма и мародерства президент Дональд Трамп назвал актами внутреннего терроризма и заявил о готовности ввести в города войска. Протесты и беспорядки начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими.