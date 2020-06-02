В правительство внесен законопроект, который позволит засекретить госзакупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса»

Документ был разработан министерством финансов. В настоящее время засекречены госзакупки ФСБ, Министерства обороны и Службы внешней разведки. Ранее правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на сайт госзакупок сообщил, что с 2015 года Росгвардия и МВД закупили спецсредства для разгона митингов на общую сумму 7 миллиардов 300 миллионов рублей.