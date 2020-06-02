В Москве сегодня открываются для прихожан храм Христа Спасителя и Богоявленский собор

В субботу, накануне праздника Троицы, спустя почти два месяца карантина откроются для верующих остальные церкви столицы, сообщила рабочая группа при патриархе. В этот же день откроются и московские мечети. В Подмосковье, согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, доступ к объектам религиозных организаций будет открыт завтра.