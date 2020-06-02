В Москве сегодня открываются для прихожан храм Христа Спасителя и Богоявленский собор

В субботу, накануне праздника Троицы, спустя почти два месяца карантина откроются для верующих остальные церкви столицы, сообщила рабочая группа при патриархе. В этот же день откроются и московские мечети. В Подмосковье, согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, доступ к объектам религиозных организаций будет открыт завтра.
2020-06-02T04:15:00+03:00
2020-06-02T04:16:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 02 июня 2020
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