В России впервые проведут голосование в течение недели

Отдать свой голос по вопросу о поправках в Конституцию можно будет в любой день. Писать заявление на досрочное голосование для этого не требуется, сказал «Интерфаксу» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Таким образом, назначенное президентом на 1 июля голосование начнется 25 июня – на следующий день после парада Победы. Предложенные поправки Конституции предусматривают, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина
2020-06-02T04:15:00+03:00
2020-06-02T04:15:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2653118-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:15, 02 июня 2020
Загрузка комментариев...