В России впервые проведут голосование в течение недели

Отдать свой голос по вопросу о поправках в Конституцию можно будет в любой день. Писать заявление на досрочное голосование для этого не требуется, сказал «Интерфаксу» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Таким образом, назначенное президентом на 1 июля голосование начнется 25 июня – на следующий день после парада Победы. Предложенные поправки Конституции предусматривают, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина