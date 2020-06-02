Черногория накануне открыла границы для граждан 130 стран, но России в этом списке нет

Также из перечня в последний момент исключили Северную Македонию и Ирландию из-за роста числа инфицированных коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. В Черногории с середины мая открылись отели, пляжи и торговые центры. В стране с начала пандемии было зафиксировано всего около 300 случаев заражения, скончались 9 человек.
2020-06-02T03:22:00+03:00
2020-06-02T03:22:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:22, 02 июня 2020
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