Черногория накануне открыла границы для граждан 130 стран, но России в этом списке нет

Также из перечня в последний момент исключили Северную Македонию и Ирландию из-за роста числа инфицированных коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. В Черногории с середины мая открылись отели, пляжи и торговые центры. В стране с начала пандемии было зафиксировано всего около 300 случаев заражения, скончались 9 человек.