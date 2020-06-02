Новый владелец газеты «Ведомости» решил не менять главного редактора

Андрей Шмаров останется на своем посту, как минимум, до заседания совета директоров. На встрече с сотрудниками издания Иван Еремин сказал, что уважает его профессиональные качества и рассчитывает, что редакция урегулирует с ним конфликт, передает ТАСС. Ранее журналисты «Ведомостей» обвинили нового главного редактора в цензуре и нарушении редакционных стандартов. В конце мая стало известно, что сделка по продаже «Ведомостей» закрыта. Единственным владельцем стал Иван Еремин, основатель агентства «ФедералПресс», которое, по данным издания Bell, выполняло контракты на информационное обслуживание «Роснефти».
2020-06-02T03:21:00+03:00
2020-06-02T03:21:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:21, 02 июня 2020
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