Дональд Трамп заявил, что готов использовать вооружённые силы для прекращения беспорядков и мародерства

Президент США пообещал задействовать все ресурсы федеральных властей. Трамп сказал, что не позволит, чтобы мирные протесты заглушила разъяренная толпа и назвал нападения вандалов на мемориалы в Вашингтоне актами внутреннего терроризма. В США больше недели продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
2020-06-02T03:21:00+03:00
2020-06-02T03:21:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:21, 02 июня 2020
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