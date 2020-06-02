Дональд Трамп заявил, что готов использовать вооружённые силы для прекращения беспорядков и мародерства

Президент США пообещал задействовать все ресурсы федеральных властей. Трамп сказал, что не позволит, чтобы мирные протесты заглушила разъяренная толпа и назвал нападения вандалов на мемориалы в Вашингтоне актами внутреннего терроризма. В США больше недели продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.