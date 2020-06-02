Российская нефть Urals в мае подорожала к апрелю на 70%

Ее средняя цена составила 31 доллар за баррель. Но это более чем в 2 раза меньше прошлогоднего показателя, говорится в материалах министерства финансов, передает РИА Новости. В апреле мировые цены на нефть рухнули на фоне резкого падения спроса из-за пандемии коронавируса и первоначального отказа России продлить сделку по сокращению добычи с картелем ОПЕК. Затем все-таки была заключена новая сделка, и цены на нефть стали расти.
2020-06-02T03:20:00+03:00
2020-06-02T03:29:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:20, 02 июня 2020
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