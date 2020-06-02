Причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда официально названо удушение полицейским

Это квалифицируется как убийство, говорится в заключение судебно-медицинского эксперта в штате Миннесота. Изначально врачи не связали смерть Флойда в больнице с действиями полицейских. Он был задержан по подозрению в оплате фальшивыми деньгами. Полицейский сдавливал ему шею коленом восемь минут. Сотрудник правоохранительных органов был уволен и задержан по обвинению в непредумышленном убийстве. Смерть Джорджа Флойда вызвала в США массовые протесты и беспорядки.
2020-06-02T02:17:00+03:00
2020-06-02T02:17:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:17, 02 июня 2020
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