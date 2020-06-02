Причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда официально названо удушение полицейским

Это квалифицируется как убийство, говорится в заключение судебно-медицинского эксперта в штате Миннесота. Изначально врачи не связали смерть Флойда в больнице с действиями полицейских. Он был задержан по подозрению в оплате фальшивыми деньгами. Полицейский сдавливал ему шею коленом восемь минут. Сотрудник правоохранительных органов был уволен и задержан по обвинению в непредумышленном убийстве. Смерть Джорджа Флойда вызвала в США массовые протесты и беспорядки.