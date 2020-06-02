Канада выступила против участия России в саммите G7

Премьер-министр Джастин Трюдо напомнил, что Москва была исключена из этого формата из-за присоединения Крыма. По его словам, Россия продолжает неуважительно относиться к международным правилам. Ранее в аналогичном ключе высказались власти Великобритании.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным об идее пригласить на саммит G7 в США Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, передает РИА Новости.