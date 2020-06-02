70-летний заключенный СИЗО «Лефортово» уже месяц держит голодовку

Пенсионер из Владивостока Виктор Королев отказался от приемов пищи и лекарств и пьет только воду, сообщил ТАСС его адвокат Артур Катанский. Его подзащитный требует служебной проверки в отношении оперативников по его делу. Оно засекречено. Виктора Королева обвинили в государственной измене. По словам адвоката, житель Владивостока занимался контрразведкой и на протяжении 15 лет выполнял задание российских спецслужб.