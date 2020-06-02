Назначенное на 1 июля голосование по Конституции на самом деле будет идти 7 дней

Никаких заявлений на досрочное голосование писать не потребуется. Это сообщил накануне заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, такого раньше в России никогда не было, передает «Интерфакс.

Как пояснили в ЦИКе, растянуть процедуру решили, чтобы избежать опасного во время пандемии скопления людей. В то же время, газета «Ведомости» писала, что в Кремле рассчитывают на позитивный эффект от парада Победы – голосование начнется 25 июня, на следующий день после парада.

Всего предложено более 200 поправок к Конституции. Одна из них предусматривает возможность Владимиру Путину остаться на посту президента до 2036 года.