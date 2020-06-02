Российский миллиардер Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Дом площадью в две тысячи квадратных метров с участком почти в один гектар обошелся в 65 миллионов долларов. Сделка была заключена в январе этого года, пишет израильская газета «Глобс». Вилла расположена в городе Герцлия-Питуах в 15 км от Тель-Авива. Два года назад Абрамович получил гражданство Израиля.
2020-06-02T01:08:00+03:00
2020-06-02T01:09:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 02 июня 2020
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