Российский миллиардер Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Дом площадью в две тысячи квадратных метров с участком почти в один гектар обошелся в 65 миллионов долларов. Сделка была заключена в январе этого года, пишет израильская газета «Глобс». Вилла расположена в городе Герцлия-Питуах в 15 км от Тель-Авива. Два года назад Абрамович получил гражданство Израиля.