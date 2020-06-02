Компания Goggle отложила презентацию новой операционной системы Android 11 из-за трагедии в Миннеаполисе

Мероприятие должно было состояться завтра. По той же причине корпорация Sony перенесла запланированную на четверг пресс-конференцию, посвященную предстоящему выходу игровой приставки Play Station 5, сообщает агентство Bloomberg. В США уже больше недели продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.