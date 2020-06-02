В охране Дональда Трампа заявили, что во время беспорядков не было угрозы президенту

Ни один нарушитель не попал за ограду Белого дома, сказал ТАСС официальный представитель Секретной службы США. Так в ведомстве прокомментировали публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс» о том, что в пятницу вечером Дональда Трампа из-за протестов в Вашингтоне на некоторое время переведи в подземный бункер.