Во Франции сегодня начинается второй этап выхода из карантина

Передвижение по стране станет свободным. Требование сократить вдвое количество посадочных мест в поездах метро и железной дороги отменяется. На этой неделе начинают открываться музеи, в регионах – кафе и рестораны, а в Париже – террасы уличных кафе.
2020-06-02T01:07:00+03:00
2020-06-02T01:07:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 02 июня 2020
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