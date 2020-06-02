В Подмосковье завтра смогут открыться парикмахерские, бани и массажные салоны

Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Также возобновить работу смогут компании по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и химчистки. В мэрии Москвы считают, что снять введенный из-за коронавируса запрет на работу салонов красоты еще рано.

