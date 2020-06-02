В Минздраве утверждают, что в России нет дефицита средств защиты от коронавируса

Более того, по некоторым позициям заметен рост запасов в несколько раз, сказал заместитель министра Виктор Фисенко, передает ТАСС. Накануне издание РБК сообщило, что врачи, эксперты и руководители благотворительных фондов обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за нехватки средств защиты для медиков. В обращении говорится, что проблему важно решить до второй волны пандемии.