В Минздраве утверждают, что в России нет дефицита средств защиты от коронавируса

Более того, по некоторым позициям заметен рост запасов в несколько раз, сказал заместитель министра Виктор Фисенко, передает ТАСС. Накануне издание РБК сообщило, что врачи, эксперты и руководители благотворительных фондов обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за нехватки средств защиты для медиков. В обращении говорится, что проблему важно решить до второй волны пандемии.
2020-06-02T01:06:00+03:00
2020-06-02T01:07:07+03:00
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01:06, 02 июня 2020
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