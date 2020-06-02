Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о создании единой базы данных обо всех жителях России

Ранее документ приняла Госдума, правда его одобрили только единороссы.

В единый федеральный ресурс власти хотят включить все основные данные о человеке. Фамилию, имя, отчество, даты рождения и смерти, семейное положение, родственные связи, вид на жительство за рубежом и другие сведения. Формированием реестра займётся Федеральная налоговая служба. Базу данных создадут на основе сведений министерств внутренних дел, обороны, образования и государственных внебюджетных фондов, всю информацию передадут налоговикам. При этом сведений, которые считаются гостайной, не будет. Из базы также могут исключать данные судей и свидетелей для их защиты, отмечает агентство «Интерфакс». Эксперты опасаются роста утечек данных. При голосовании в Госдуме проект закона, который инициировал Минфин, поддержали лишь единороссы, другие фракции документ раскритиковали. Депутаты опасаются, что данные россиян могут попасть к иностранным спецслужбам или оказаться на чёрном рынке.

Авторы законопроекта настаивают на том, что единая база данных россиян поможет вести точный учёт населения и лучше планировать, к примеру, строительство больниц, пишет издание РБК.