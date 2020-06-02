Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове с сегодняшнего дня снова могут принимать прихожан

Их открывают раньше, чем остальные храмы.

Главные храмы РПЦ в Москве впервые за два месяца откроют свои двери для посетителей. В патриархате обещают, что там будут соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические предписания. При богослужениях участники обрядов будут держать социальную дистанцию, а людей собираются пускать внутрь таким образом, чтобы на каждого было по четыре квадратных метра.

В РПЦ отдельно отметили, что решение открыть Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове одобрил патриарх Кирилл, а перед этим он совещался с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Официально столичные храмы закрыли для посещения в конце апреля. Всё это время службы там проходили только при участии духовенства, а также необходимого количества сотрудников храмов и волонтёров.

Остальные столичные храмы откроются для посещения только в субботу. Почему Храму Христа Спасителя и Богоявленскиому собор в Елохове разрешили пускать прихожан раньше – в РПЦ пока не уточняли.