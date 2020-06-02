Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила заражение коронавирусом более 6 млн человек по всему миру

В Северной и Южной Америке, по данным ВОЗ, число заболевших приближается к 3 млн. Значительная часть из них – около двух третей — приходится на США. Они являются мировым лидером не только по этому показателю, но также и по ежедневному приросту новых случаев (в среднем – более 20 тысяч зараженных за сутки). Также в Штатах больше всего умерших от коронавируса – почти 105 тысяч человек.

Тяжелая ситуация с коронавирусом в Южной Америке. В Бразилии уже свыше полумиллиона заболевших, и хотя в среднем прирост составляет 15-20 тысяч, на днях этот показатель достигал 30 тысяч человек в сутки. В Перу суточная заболеваемость стала сравнима с Россией – накануне там выявили около 9 тысяч новых случаев.

В Азии в лидеры по числу заболевших вырвалась Индия: там почти 200 тысяч инфицированных и также высокий суточный прирост в 8-9 тысяч человек. Для сравнения: во всей Европе, которая первой приняла на себя удар после Китая, без учета России в сутки фиксируют лишь около 6 тысяч новых случаев.

От коронавируса во всем мире умерли свыше 370 тысяч человек.