Власти Нью-Йорка намерены ввести в мегаполисе комендантский час до утра вторника.

Как сообщил в «Твиттере» мэр города Билл де Блазио, решение принято на фоне протестов и беспорядков, охвативших страну и согласовано с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Комендантский час вступит в силу в 23:00 по местному времени и будет снят в 05:00 следующего дня.