Власти Нью-Йорка намерены ввести в мегаполисе комендантский час до утра вторника.

Как сообщил в «Твиттере» мэр города Билл де Блазио, решение принято на фоне протестов и беспорядков, охвативших страну и согласовано с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Комендантский час вступит в силу в 23:00 по местному времени и будет снят в 05:00 следующего дня.
2020-06-01T23:33:00+03:00
2020-06-01T23:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:33, 01 июня 2020
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