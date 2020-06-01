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23:31, 01 июня 2020

Афроамериканец Джордж Флойд умер из-за удушения при задержании полицией в городе Миннеаполис.

Как передает телеканал Си-эн-эн, об этом заявил адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп со ссылкой на независимых специалистов. Официальная экспертиза эти выводы ранее не подтвердила. Флойд умер после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании афроамериканца применил жесткий удушающий прием. В ряде американских штатов с прошлой недели не прекращаются массовые протесты и беспорядки. Шовин взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.



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