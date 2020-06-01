Генпрокурор США дал указание направить в Вашингтон и в Майами группы по ликвидации беспорядков

Генпрокурор США Уильям Барр дал указание Федеральному бюро тюрем США направить в Вашингтон и в Майами группы по ликвидации беспорядков. По данным USA Today и The Washington Post, в американскую столицу направлено элитное антитеррористическое спецподразделение ФБР Hostage Rescue, которое будет работать вместе с местной полицией. Газета The Hill ранее сообщила, что Трамп призвал губернаторов штатов принять решительные меры в отношении протестующих по всей стране начать активнее арестовывать нарушителей правопорядка. Протесты по всей стране начались в ответ на смерть от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.



Брат Джорджа Флойда, смерть которого вызвала волну массовых протестов в США, призвал участников беспорядков вести себя мирно и не устраивать погромы. Как передает CNN, Терренс Флойд сказал, что волна насилия никак не вернет ему брата.