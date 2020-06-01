Столичные власти рекомендовали магазинам одежды проводить дезинфекцию после каждого посетителя

Это следует из специального защитного протокола, который выпустило правительство Москвы.

Вместе с открытием в столице некоторых непродовольственных магазинов власти представили и целый комплекс мер, который, по их мнению, сможет снизить риск заражения коронавирусом. Примерке вещей в рекомендациях уделено отдельное внимание.

Так, например, продавцов просят воздержаться от передачи одежды и обуви покупателям из рук в руки и класть их, например, на определенном расстоянии. После их примерки вещи рекомендуют обрабатывать ультрафиолетовыми лампами или горячим паром. Обработке после каждого посетителя власти советуют подвергать и сами примерочные кабинки. К слову, при их высокой плотности они могут быть открыты через одну с установленными при входе антисептиками. Если же посетитель меряет обувь, то дополнительно ему могут выдать одноразовые носки.

Специальный защитный протокол касается и других непродовольственных магазинов. В них, например, также рекомендуется обрабатывать товары после каждого использования или осмотра покупателем. По возможности власти просят организовать в магазинах и одностороннее движение.

В Москве в рамках одного из этапов снятия ограничений по коронавирусу сегодня заработали 47 тысяч непродовольственных магазинов. Они открылись, в том числе, и в торговых центрах. При этом расположенные там спортзалы, рестораны и развлекательные центры остаются закрытыми.