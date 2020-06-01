В Подмосковье с 3 июня откроют салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть в регионе салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани. Согласно постановлению, площадь этих помещений не должна превышать 400 кв. м, а сами они должны иметь с отдельный вход.