В Подмосковье с 3 июня откроют салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть в регионе салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани. Согласно постановлению, площадь этих помещений не должна превышать 400 кв. м, а сами они должны иметь с отдельный вход.
2020-06-01T23:02:00+03:00
2020-06-01T23:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 01 июня 2020
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