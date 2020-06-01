ЦИК на завтрашнем заседании может рассмотреть порядок проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию

Это следует из проекта повестки, опубликованного на сайте комиссии. Сегодня Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами

рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Между тем, ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты — для того, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.