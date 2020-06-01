Власти Вашингтона продлили комендантский час в американской столице еще на два дня

В воскресенье ночью новых беспорядков и мародерства, несмотря на действовавший комендантский час, избежать не удалось. Президент США Дональд Трамп сегодня обвинил губернаторов в слабости и неспособности справиться с охватившими всю страну протестами и беспорядками.

Мэр города Вашингтона Мюриель Баузер объявила о продлении комендантского часа на два дня после того, как ночью в городе были побиты витрины, разграблены магазины и сожжены церковь и кафе и вандализированы крупнейшие памятники. С понедельника комендантский час будет действовать с 7 вечера — в отличие от воскресенья, когда режим вводился с 11 вечера, и продлится до 6 утра. Во вторник комендантский час снова вступит в силу.

По итогам вчерашних ночных беспорядков в Вашингтоне были арестованы 88 человек, половине из них предъявлены криминальные обвинения. В городе были вандализироаны мемориал Линкольну, мемориал второй мировой войны, несколько памятников. Напротив Белого Дома подожгли историческую церковь, а в квартале от резиденции президента сожгли сэндвичную. Были разбиты новые витрины и ограблены новые магазины, включая магазин Найк, в котором участники беспорядков сломали укрепленные фанерными досками витрины и входные двери. В разгар кризиса, когда вокруг Белого Дома полыхало несколько пожаров, в здании была отключена вся иллюминация и свет внутри.

Президент США Дональд Трамп сегодня обрушился на губернаторов, обвинив их к слабости и призвав арестовывать людей. Трамп настаивает на том, что за беспорядками стоит группа Антифа и радикальные левые. Президент США также обвинил «людей Джо Байдена», левых радикалов, как он их назвал, в том, что они помогают «анархистами» выходить из тюрьмы под залог.