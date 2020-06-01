Полиция Москвы сегодня вновь задерживала участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

Полиция Москвы сегодня вновь задерживала участников одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. По данным «Новой газеты», всего были задержаны около 9 человек, включая журналистов и муниципальных депутатов. Некоторых из них впоследствии отпустили.

Двух человек задержали в центре Петербурга. Они вышли с пикетами в поддержку журналиста Ильи Азара и основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Уже четвёртый день подряд активисты выходят вечером к Гостиному двору с одиночными пикетами. В понедельник вечером их ждали сразу несколько десятков полицейских. Сначала они прогнали Елену Андрееву, эта пожилая художница известна как «совесть Петербурга». Сегодня она стояла с пикетом посвящённым дню защиты детей. После этого полицейские задержали двух активистов — молодую девушку и парня. В микроавтобус их отвели как только они развернули плакаты. Люди в форме объяснили что во время пандемии любые одиночные пикеты в Петербурге запрещены губернатором Александром Бегловым.