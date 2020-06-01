Владимир Путин решил назначить голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

Об этом было объявлено на онлайн-совещании президента с сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок. При этом Путин призвал граждан России исполнить свой конституционный долг.

Само голосование по поправкам в Конституцию противоречит основному закону и должно быть отменено, — в этом уверен лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование начнется за шесть дней до официальной даты, чтобы избежать скопления людей на участках. Само 1 июля будет объявлено выходным днем.