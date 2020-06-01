Сегодня, в первый день смягчения ограничений по коронавирусу в Москве, в час-пик заторы в столице достигали 6 баллов

Это следует из данных с сервиса Яндекс-пробки. При этом загруженность дорог к вечеру снижается – в 20 часов она составила 5 баллов из 10. Сегодня же власти Москвы составили интерактивную карту, на которой можно в режиме реального времени увидеть загруженность парков и мест отдыха, где разрешены прогулки.
2020-06-01T21:32:00+03:00
2020-06-01T21:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 01 июня 2020
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