Сегодня, в первый день смягчения ограничений по коронавирусу в Москве, в час-пик заторы в столице достигали 6 баллов

Это следует из данных с сервиса Яндекс-пробки. При этом загруженность дорог к вечеру снижается – в 20 часов она составила 5 баллов из 10. Сегодня же власти Москвы составили интерактивную карту, на которой можно в режиме реального времени увидеть загруженность парков и мест отдыха, где разрешены прогулки.