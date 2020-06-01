В России выявлен еще один крупный очаг заражения коронавирусом

Как передает ТАСС, в психо-неврологическом интернате в Псковской области заразились 37 человек, в том числе семь сотрудников. 17 заболевших уже госпитализированы, еще 13 госпитализируют до конца дня. В самом регионе зафиксировано свыше 900 случаев заражения и 10 смертей от коронавируса.
2020-06-01T21:32:00+03:00
2020-06-01T21:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 01 июня 2020
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