СК не стал возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки издания База Анны Никитиной

Она утверждала, что в ходе обыска в квартире матери Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, ее ударил сотрудник в штатском, руководивший обыском. Сама «База» указывает, что Никитина обратилась в СК еще в декабре прошлого года, но проверка по ее заявлению началась только два месяца назад. Адвокат Никитиной, Алексей Михальчик намерен обжаловать отказ в возбуждении дела.
2020-06-01T21:03:00+03:00
2020-06-01T21:12:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 01 июня 2020
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