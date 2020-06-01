СК не стал возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки издания База Анны Никитиной

Она утверждала, что в ходе обыска в квартире матери Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, ее ударил сотрудник в штатском, руководивший обыском. Сама «База» указывает, что Никитина обратилась в СК еще в декабре прошлого года, но проверка по ее заявлению началась только два месяца назад. Адвокат Никитиной, Алексей Михальчик намерен обжаловать отказ в возбуждении дела.