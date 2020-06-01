Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общенародного голосования по поправкам в Конституцию

По мнению главы государства это оптимальная дата и с юридической точки зрения, и с учетом ситуации с коронавирусом. Постановление ЦИК о дате голосования пока не было.

ЦИК намерен упростить порядок голосования по поправкам в Конституцию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект обновленного документа. В частности, в новых правилах будет предложено выдавать гражданам бюллетени без внесения их паспортных данных. Для получения бланка будет достаточно просто расписаться. Также в документе допускается досрочное и надомное голосование для всех избирателей. При этом гражданам не потребуется указывать уважительную причину. Ранее сообщалось, что из-за санитарных норм голосование могут провести на площадках на открытом воздухе, специально оборудованных около избирательных участков. Также допускалась возможность растянуть голосование на несколько дней, чтобы не создавать очереди на участках.

Упрощение порядка проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое предлагает ЦИК, не сыграет роли при принятии законов, но снизит значение этих поправок, — сказал в эфире нашей радиостанции главный редактор и генеральный директор Независимой газеты Константин Ремчуков. Ремчуков напомнил, что все процедуры, необходимые для принятия конституционных законов, уже были соблюдены.