Новый владелец «Ведомостей» решил оставить Шмарова до совета директоров

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин решил оставить главного редактора Андрея Шмарова на своем посту до следующего совета директоров, и заявил, что не будет вмешиваться в редакционную политику издания. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не собираюсь влиять на редакционную политику. Работа администрации должна быть выстроена так, чтобы бизнес был успешен, а редакция могла работать таким образом, чтобы внутри были все условия для творческого роста и профессиональной реализации. И чтобы «Ведомости» были примером и на федеральном и международном уровне. И для всего этого есть главный редактор, который имеет все полномочия и возможности для решения редакционных вопросов», — рассказал он.

Говоря о позиции главного редактора, Еремин проинформировал, что пока никаких изменений не планируется. Андрей Шмаров будет исполнять обязанности главного редактора до решения нового совета директоров, который в настоящий момент формируется.

«На сегодняшний день я жду от Шмарова стратегию редакционного развития, которую мы будем изучать в преддверии совета директоров. По итогам изучения этой стратегии, мы решим, будем двигаться дальше или нет с ним», — рассказал он.

По итогам встречи с коллективом редакции И.Еремин отметил: «Редакция задала все каверзные вопросы, я постарался на все искренне ответить. Ребята все профессионалы с большой буквы, умеющие задавать умные и компетентные вопросы. Мне нравится атмосфера искренности. Давно нужен был такой разговор редакции с собственником. Так как переговоры по продаже издания затянулись, раздражение росло, и беспокойство редакции культивировалось. И к моему появлению отнеслись настороженно. Я надеюсь, что сегодняшний наш разговор, который является не последним, и он хотя бы частично снял проблему. У нас единое видение как относится к правилам, своду правил газеты», — поделился он.

Также И.Еремин отметил, что он разделяет ценности свода правил «Догмы», на защиту которой ранее встал творческий коллектив издания, Еремин ответил, что является адептом данных правил. «Разделяю, более того являюсь большим ее адептом и считаю своей миссией выступать главным хранителем» свода внутренних правил газеты, написанного основателями издания «Ведомости», сказал Еремин.

По его словам, издание будет развиваться в тех рамках, которые были заданы изначально при основании «Ведомостей».