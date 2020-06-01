Дональд Трамп обвинил губернаторов большей части штатов в слабости

Как передает CNN, он призвал их действовать более жестко для подавления протестов, вспыхнувших на фоне гибели афроамериканца от рук полицейских. Президент США выразил уверенность в том, что за протестами и беспорядками стоит, как он выразился, «общественное движение ультра-левого толка». Трамп также утверждал, что весь мир смеется над тем, что в Миннеаполисе во время беспорядков сожгли полицейский участок.
2020-06-01T20:32:00+03:00
2020-06-01T20:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 01 июня 2020
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