Выпускной вечер для школьников в этом году планируется провести в очном формате

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня. При этом формат праздника — онлайн или оффлайн — местные власти выберут сами с учетом эпидемической ситуации по коронавирусу.
2020-06-01T20:31:00+03:00
2020-06-01T20:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 01 июня 2020
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