Выпускной вечер для школьников в этом году планируется провести в очном формате

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня. При этом формат праздника — онлайн или оффлайн — местные власти выберут сами с учетом эпидемической ситуации по коронавирусу.