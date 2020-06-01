Анастасия Ракова: Москвичам нужно привыкнуть к новой социальной культуре – без объятий и рукопожатий

Так считает зам.мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, такие ограничения должны действовать вплоть до появления вакцины от коронавируса или эффективного лекарства против него. Выступая на Первом канале Ракова подчеркнула, что коронавирус никуда не ушел, он становится нашей реальностью.