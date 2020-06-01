Министерство просвещения намерено организовать школьные выпускные в обычном формате

При этом ранее ведомство рекомендовало провести их в режиме онлайн из-за эпидемии коронавируса.

В качестве даты дистанционного всероссийского выпускного еще несколько дней назад называлось 27 июня. Но теперь планы властей изменились. По крайней мере, это следует из слов министра просвещения Сергея Кравцова, которые цитирует агентство РИА Новости. Он рассказал, что ведомство планирует привычный формат выпускных вечеров, но не уточнил, впрочем, на какую дату. Изначально онлайн-праздник планировался перед началом кампании по сдаче Единого государственного экзамена, который начнется 29 июня. Очные мероприятия, правда, могут состояться в регионах, вышедших на 3 этап снятия ограничений по коронавирусу, добавил Кравцов.

Тем временем не исключено, что с 1 июля начнут работу и детские лагеря. Среди них – и крупнейшие центры: «Артек», «Орленок» и «Океан». По словам Кравцова, специалисты уверены, что на данный момент принимать школьников в детские лагеря в целом ряде регионов ситуация уже позволяет. Правда, смены могут быть сокращены с 21 дня до 14.

Из-за эпидемии коронавируса в России уже сдвинулись сроки не только сдачи школьных экзаменов, но и приема в ВУЗы. При этом не исключено, что будет перенесено и начало нового учебного года.