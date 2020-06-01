Дональд Трамп лично проинформировал Владимира Путина о планах провести в сентябре заседание G7 в расширенном составе

Дональд Трамп лично проинформировал Владимира Путина о планах провести в сентябре заседание Большой Семерки в расширенном составе, в том числе и с участием России. Это произошло во время телефонного разговора с президентом России, который позвонил своему американскому коллеге, чтобы поздравить его с успешным запуском космического корабля Crew Dragon к МКС.

Между тем, против приглашения России на саммит уже выступили Великобритания и Канада. Там считают, что Москва пока не продемонстрировала перемен, которые позволили бы говорить о ее возвращении в G-7.