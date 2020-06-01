Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что уважает взгляды своей дочери

25-летняя Чиара де Блазио была арестована во время акции протеста на Манхеттене против полицейского насилия. По словам мэра, его дочь лишь хочет творить добро в мире. Чиаре де Блазио было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Сейчас она уже освобождена из-под ареста.
2020-06-01T20:02:00+03:00
2020-06-01T20:05:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 01 июня 2020
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