Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что уважает взгляды своей дочери

25-летняя Чиара де Блазио была арестована во время акции протеста на Манхеттене против полицейского насилия. По словам мэра, его дочь лишь хочет творить добро в мире. Чиаре де Блазио было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Сейчас она уже освобождена из-под ареста.