Новым главой следственного департамента МВД назначили генерала Сергея Лебедева

Как рассказали источники РБК, глава УМВД по Рязанской области сменит на этом посту Александра Романова, уволенного после ареста двух его заместителей. Впоследствии оба заместителя были арестованы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
2020-06-01T20:02:00+03:00
2020-06-01T20:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 01 июня 2020
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