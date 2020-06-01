Начальником Главного следственного управления СК по Москве назначен Андрей Стрижов

Как сообщил РБК источник в СК, Стрижов в июле 2018 года занял пост исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК по Москве после того, как рапорт об увольнении подал прежний руководитель Александр Дрыманов. Впоследствии Дрыманов был арестован по делу о взятке от криминальных авторитетов.
2020-06-01T20:01:00+03:00
2020-06-01T20:05:09+03:00
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20:01, 01 июня 2020
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