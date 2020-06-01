Начальником Главного следственного управления СК по Москве назначен Андрей Стрижов

Как сообщил РБК источник в СК, Стрижов в июле 2018 года занял пост исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК по Москве после того, как рапорт об увольнении подал прежний руководитель Александр Дрыманов. Впоследствии Дрыманов был арестован по делу о взятке от криминальных авторитетов.