Минфин предлагает повысить цену входных билетов в Алмазный фонд Московского Кремля

Стоимость билетов с февраля будущего года может подорожать с 500 до 800 рублей. Проект соответствующего приказа Минфина опубликован на портале нормативных актов. Для представителей льготных категорий граждан цену билетов оставят прежней. Ведомство объясняет свои планы с учетом уровня цен на билеты в другие музеи страны.
2020-06-01T19:32:00+03:00
2020-06-01T19:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 01 июня 2020
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