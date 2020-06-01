Минфин предлагает повысить цену входных билетов в Алмазный фонд Московского Кремля

Стоимость билетов с февраля будущего года может подорожать с 500 до 800 рублей. Проект соответствующего приказа Минфина опубликован на портале нормативных актов. Для представителей льготных категорий граждан цену билетов оставят прежней. Ведомство объясняет свои планы с учетом уровня цен на билеты в другие музеи страны.