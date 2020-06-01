Польская компания «Млековита» официально опровергла вымогательство со стороны главы Россельхознадзора

Председатель правления польского производителя Дариуш Сапиньски направил главе ведомства Сергею Данкверту соответствующее письмо и пообещал участвовать в расследовании и установлении истины. Послание поступило Данкверту по дипломатическим каналам через посольство Польши в Москве. Напомним, сегодня Данкверт официально подал заявление в полицию по факту клеветы.
2020-06-01T19:31:00+03:00
2020-06-01T19:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 01 июня 2020
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