Польская компания «Млековита» официально опровергла вымогательство со стороны главы Россельхознадзора

Председатель правления польского производителя Дариуш Сапиньски направил главе ведомства Сергею Данкверту соответствующее письмо и пообещал участвовать в расследовании и установлении истины. Послание поступило Данкверту по дипломатическим каналам через посольство Польши в Москве. Напомним, сегодня Данкверт официально подал заявление в полицию по факту клеветы.