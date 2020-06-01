В Москве возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата Ильи Азара

В Москве, у здания столичного управления МВД возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. По сведениям сайта МБХ-Медиа, задержаны уже девять человек, в том числе депутат Мосгордумы Максим Круглов.

Илья Азар отбывает 15 суток административного ареста за одиночный пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Самому Воронцову предъявлены обвинения в вымогательстве и распространении порнографии.

Сегодня Мосгорсуд отложил до 5 июня рассмотрение апелляции на арест. Адвокат Азара, Леонид Соловьев, сомневается в компетентности судьи, которая решила изучить доводы защиты в течение четырех дней. Акции в поддержку Азара проводятся с конца мая. В них приняли участие десятки журналистов, муниципальных депутатов и активистов.