Владимир Путин подписал указ о назначении на 1 июля голосования по поправкам в Конституцию

В документе подчеркивается, что голосование должно быть организовано с учетом обстановки по коронавирусу и обеспечения безопасности населения. Сам Путин входе совещания с членами рабочей группы по внесению поправок, призвал избирателей прийти на участки и проголосовать. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила начать голосование за шесть дней до этой даты, чтобы вся процедура продолжалась семь дней.
2020-06-01T19:01:00+03:00
2020-06-01T19:03:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:01, 01 июня 2020
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