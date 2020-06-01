Владимир Путин подписал указ о назначении на 1 июля голосования по поправкам в Конституцию

В документе подчеркивается, что голосование должно быть организовано с учетом обстановки по коронавирусу и обеспечения безопасности населения. Сам Путин входе совещания с членами рабочей группы по внесению поправок, призвал избирателей прийти на участки и проголосовать. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила начать голосование за шесть дней до этой даты, чтобы вся процедура продолжалась семь дней.