В Вашингтоне вводится комендантский час

Он будет действовать сегодня с семи вечера по местному времени сроком на двое суток. Решение принял мэр американской столицы на фоне не стихающих беспорядков, вызванных гибелью от рук полиции афроамериканца. Во время вчерашних беспорядков пострадали 50 сотрудников секретной службы, которая обеспечивает безопасность президента США. Сам Дональд Трамп был вынужден ненадолго укрыться в подземном бункере Белого дома. Беспорядки охватили десятки американских городов, во многих из них введено чрезвычайное положение.