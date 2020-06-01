Владелец «Ведомостей» Иван Еремин не будет увольнять и.о. главного редактора издания Андрея Шмарова

Об этом Еремин сказал на встрече с редакцией. Как рассказали сайту «Медуза» источник в редакции, Еремин сказал, что с уважением относится к Шмарову, верит, что он может делать деловые издания мирового уровня «Только на основе того, что вы не смогли принять его как своего человека, я не буду его увольнять», — добавил Еремин. Редакция выступила против этого назначения.