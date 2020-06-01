С сегодняшнего дня в столице возобновили работу торговые центры, гипермаркеты, автосалоны и предприятия бытовых услуг

Парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы пока закрыты.

Роспотребнадзор выпустил новый вариант рекомендаций для владельцев кафе и ресторанов и посетителей. Документ подготовили вместе с профессиональным сообществом и многие рестораторы оценили его положительно. Чрезмерных требований в нем нет, хотя расстояние между столиками решили увеличить с метра до полутора, но перегородок между ними можно не ставить. Кроме того, перед началом работы всем сотрудникам общепита измерят температуру и обеспечат масками и антисептиками, которые будут доступны и посетителям вместе с возможностью помыть руки с мылом. Каждые два-четыре часа помещения нужно будет продезинфицировать, а воздух в них обеззаразить. Особое внимание уделяется мойке посуды, при этом допускается и ручная. По сравнению с первым вариантом, отменили этапность. Новые правила введут сразу. Решение об открытии заведений будут приниматься главами субъектов Федерации по рекомендации санитарных врачей.